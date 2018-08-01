الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير شوكة

حملت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ سلطات الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المجاهد المضرب عن الطعام حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة؛ والذي يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ(60) على التوالي؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الهيئة القيادية ووصل مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخة عنها اليوم.

وحذرت الهيئة في رسالتها من فقدان الأسير حياة الأسير حسن شوكة؛ والآثار المترتبة على ذلك وما قد تؤول إليه الأمور داخل السجون وخارجيها، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني لتجاهل مطالبه المشروعة بالإفراج الفوري عنه؛ والغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه؛ معتبرةً أن قرار ما تسمى محكمة عوفر الاستئنافية أمس بتجميد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه وعدم إصدار قراراً بالإفراج عنه جريمة واستكمالاً وتجاهلاً من سلطات الاحتلال ومخابراتها في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وانهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأوضحت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأشارت مهجة القدس إلى أن محكمة عوفر الصهيونية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.