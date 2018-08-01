دعم الصحفيين:90 انتهاكاً "إسرائيلياً" بحق الصحفيين خلال تموز المنصرم

تواصلت الانتهاكات والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ما يدل على أن حكومة الاحتلال تعمل جاهدة وبكل الوسائل على إخفاء جرائمها التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني من قتل ميداني ممنهج واعتقالات وهدم منازل واستيطان، والحد من حرية حركة الصحفيين وإلحاق الأذى بهم أثناء قيامهم بعملهم.

حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، خلال تقريرها لشهر يوليو/ تموز2018، نحو (102) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها ( 90) انتهاكاً اسرائيلياً، و(12 ) انتهاكاً من قبل جهات داخلية فلسطينية.

وتمثلت الاعتداءات الاسرائيلية خلال تموز/ يوليو الماضي في إصابة ( 28) صحفياً من بينهم17 إصابة في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، بينهم صحفيتان، و11 إصابة واعتداء في الضفة المحتلة .

وبين التقرير أن الإصابات تنوعت في إصابة ثمانية صحفيين برصاص الاحتلال والشظايا، واصابة ثمانية اخرين بقنابل الغاز بشكل مباشر بأجسادهم، فيما أصيب صحفي واحد بالاختناق، مما يدلل على ان الاحتلال زاد في استخدام قوته المفرطة لاستهداف الصحفيين بشكل مباشر وقتلهم وتعريضهم لإصابات خطيرة تهدد حياتهم وعملهم المهني، مشيرا الى ان الاحتلال استهدف عدد(1) للمكتبة الوطنية في ارض الكتيبة غرب مدينة غزة ونجاة صحفيين في منطقة الحدث بأعجوبة.

كما وثق التقرير (7) حالات اعتقال من قبل الاحتلال بحق الصحفيين وهم: حسن شعلان- تم الافراج عنه-، اياد الهشلمون تم الافراج عنه، لمى خاطر، الصحفيين من قناة القدس؛ مدير القناة في الضفة الغربية علاء الريماوي، ومحمد سامي علوان وقتيبة حمدان وحسني عبد الجليل إنجاص.

وفي جانب تمديد الاعتقال وتأجيل الحكم وإصدار احكام، رصدت اللجنة (4) حالات لكل من الصحافيات سوزان العويوي مرتين، ولمى خاطر، وعلا مرشود، وتعرضهم للمعاملة القاسية والوحشية خلال التحقيق معهما لتسجل(2) حالة تعذيب في سجون الاحتلال، في حين استدعى الاحتلال(3) حالات، وفرض غرامة مالية بحق(4) من الصحفيين، وفرض امر حبس منزلي عدد(1).

وبشأن حالات المنع من التغطية وعرقلة اداء عمل الصحفيين، سجلت اللجنة(17) حالة، تخللها تسجيل مخالفات مرورية(2)، وتكسير كاميرات(1)، والحاق الضرر بسيارة تلفزيون فلسطين(1)، عدا عن منع عدد(2) من السفر.

وخلال شهر تموز المنصرم تمدى الاحتلال في انتهاكاته من خلال حظر عمل قناة القدس الفضائية في القدس المحتلة وحظر أيضا عملها في الداخل المحتل لتسجل (2) حالة حظر واغلاق مؤسسات اعلامية، ومنع الشركات الإعلامية من التعامل معها والتحقيق واستدعاء صحفيين واجبارهم على وقف التعامل معها وتهديد عدد منهم والتي سجلت(4) حالات تهديد، و(5) حالات اقتحام لمنازل الصحفيين الذين يعملون في فضائية القدس، ومصادرة معدات صحافية وهواتف وحواسيب واملاك خاصة عدد(5).

ومع اعتقال الصحفيين يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى ( 27) صحفياً من بينهم مريضان، و(7) صدرت بحقهم أحكام فعلية، و(5) موقوفون إدارياً، و(15) لا يزالون في أقبية التحقيق.

انتهاكات فلسطينية

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، رصد (12) من الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الاعلام تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة(4) صحفيين وهم محمد أبو جحيشة، محمد تركمان، اياد الرفاعي، حذيفة جاموس، واستدعاء (3) صحفيين، وتمديد اعتقال عدد(2)، ومنع تغطية(1)، وفرض غرامة مالية عدد(1)، وارسال تهديد وقتل عدد(1).