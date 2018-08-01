85 جريحا جراء تحطم طائرة ركاب لدى إقلاعها في شمال المكسيك

تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "ايرومكسيكو" اليوم، بعد إقلاعها في ولاية دورانغو في شمال المكسيك، ما أسفر عن جرح 85 شخصا بحسب السلطات التي أكدت عدم وجود قتلى.

وقال وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا "إنّ الطائرة، وهي من طراز امبراير 190 وكانت ستقوم برحلة بين دورانغو ومكسيكو، تحطمت نحو الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرنيتش) "وعلى متنها 97 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم".

من جهته، قال حاكم ولاية دورانغو خوسيه ايسبورو على تويتر إنه "ليس هناك قتلى في حادث الطائرة #أم2431".

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي أليخاندرو كاردوزا لقناة "ميلينيو تي في" إنه بحسب الحصيلة الأولية "قد يكون هناك 85 مصابا". وأوضح أن معظم الإصابات "طفيفة جدا"، مشيرا أيضا إلى وجود إصابات بالغة.

ووفقا للسلطات المحلية، تم إدخال نحو 49 شخصا إلى المستشفيات، فيما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم.

وأضاف كاردوزا أن الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح عند إقلاعها، وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطراري.

وتابع "النيران اندلعت إثر الهبوط الاضطراري (...) ولكن لحسن الحظ ليس هناك على ما يبدو أشخاص أصيبوا بحروق".

وأظهرت صورة ملتقطة من الجوّ حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، الطائرة متوقفة في حقل.