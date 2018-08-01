لأول مرة .. فلسطين تترأس مجموعة "77" والصين التابعة للأمم المتحدة

انتخبت مجموعة "77" والصين التابعة للأمم المتحدة والتي تمثل 80% من سكان العالم، المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور رئيسا للكتلة للعام 2019.

ورأى محللون غربيون أن هذا الاختيار والذي سيتم رسميا في كانون الأول 2018، قد يواجَهُ برد وتحريض عنيف من الولايات المتحدة وخصوصا تجاه دعم وكالات الأمم المتحدة.

وأعرب السفير رياض منصور، عن شكره للجميع على ما أبدوه من تأييد ومساندة، مؤكدا أنه في الوقت الذي يعمل فيه بعض القوى العالمية على ألا يكون لفلسطين مكان ومكانة وأن تترك في الخلف، فإن هذه المجموعة تختار أن تضع دولة فلسطين في المقدمة لقيادة 133 دولة.

وأشار منصور إلى أن هناك مهمات جمة تقع على عاتق رئاسة المجموعة، وأن هناك مجموعة واسعة من التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية، كتغير المناخ، والتدهور الحاصل في البيئة، وتحمض المحيطات، والأمراض العابرة للحدود، والتدفقات النقدية غير المشروعة، والتهرب الضريبي، وغيرها الكثير من التحديات التي تتطلب جميعها أن تأخذ الرئاسة بعين الاعتبار، وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة، هذه التشكيلة الواسعة من التحديات.