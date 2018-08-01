محكمة الاحتلال تنظر اليوم في التماس وقف هدم "الخان الأحمر"

من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال "العليا" في القدس، اليوم الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة (بين مدينتي القدس وأريحا).

وأفاد منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة، بأن جلسة المحكمة المذكورة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء إيجابية أو سلبية بشأن قضية قرية الخان الأحمر.

وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت الفلسطينيين بكل أطيافهم للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم، بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.

وأكد أبو رحمة، أن احتشاد المواطنين في الخان الأحمر للدفاع عن القرية المهددة بالهدم "يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها".

ولفت إلى أن اليوم يصادف مرور 44 يومًا على صمود أهالي الخان الأحمر، ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.

في المقابل، وقّع عدد من أعضاء برلمان الاحتلال "الكنيست"، رسالة طالبوا فيها محكمة الاحتلال "العليا" بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب "استسلاما".

وقد تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر، وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.