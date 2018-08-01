اعتقالات في الضفة بينهم صحفي من نابلس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، صحفيًا من مدينة نابلس، وشنّ حملة اعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل الصحفي محمد منى من منزله في زواتا غرب نابلس، والذي يعمل مراسلًا لوكالة أنباء "قدس برس"، وفي إذاعة "هوا نابلس"، وسبق أن اعتقله الاحتلال إداريًا عدّة مرّات.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب أنور طالب صنع الله من بلدة بيت ايبا شمال غرب نابلس. والشاب محمد محمود كنعان، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في قرية حزما في شمال شرق القدس.

وفي رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب أدهم صبحي الريماوي، من بيت ريما. وكذلك أنس صالح العوادي، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بلدة اذنا غربي الخليل.