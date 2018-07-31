قافلة مساعدات طبية أردنية في طريقها إلى غزة

سلمت الهيئة الخيرية الاردنية مساعدات إنسانية طبية الى الخدمات الطبية الملكية الاردنية اليوم الثلاثاء، من أجل إرسالها الى المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.

وتحمل هذه القافلة اجهزة طبية مختلفة، بتبرع من مؤسسات المجتمع الأردني ومن محسنين اردنيين.

وقال امين عام الهيئة الخيرية ايمن المفلح في تصريح اليوم الثلاثاء، ان هذه القافلة هي الثالثة التي تسيرها الهيئة منذ تلقيها توجيهات ملكية في شهر رمضان الماضي لدعم صمود الاهل في قطاع غزة نظرا للظروف الراهنة، مبينا ان القافلة الأولى كانت شملت الادوية المختلفة، اما الثانية فقد اشتملت المستلزمات الطبية.