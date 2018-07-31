علماء يكتشفون لماذا يتمتع المطر برائحة جميلة وجذابة؟

كشف علماء أستراليون عن السبب الحقيقي وراء الرائحة المنعشة التي ترافق هطول المطر وخاصة في المناطق الخضراء.

وأشار العلماء في مركز "John Innes" للبحث العلمي، إلى أن الرائحة تصدر نتيجة لانبعاث بكتيريا مميزة من الأراضي الجافة، تترافق مع هطول الأمطار. وباتت الرائحة المنبعثة تعرف باسم "Petrichor"، وطالما حيرت العلماء وخبراء العطور أيضا، بسبب جاذبيتها العالية.

وعند ملامسة الأمطار للأراضي الجافة، يتكون مركب كيميائي ينتج عن نوع من البكتيريا المنتشرة على الأسطح، تعرف باسم "Streptomyces". وبالتالي، فإن ما نستنشقه أثناء هطول المطر هو رائحة هذا المركب الكيميائي، المسمى بـ "جيوسمين".

والملفت للانتباه أيضا، هو استخدام هذا النوع من البكتيريا في إنتاج أنواع من المضادات الحيوية الطبية المنتشرة في الصيدليات. أما بالنسبة لمركب "جيوسمين"، فيستخدم اليوم في صناعة وتركيب العطور.

أما بالنسبة للرائحة الجميلة التي ترافق هطول المطر في المناطق الخضراء، فهي أيضا بسبب مركب "جيوسمين"، ولكنه ينتج في هذه الحالة من داخل ألياف النبات الأخضر، نتيجة لتفتيت قطرات المطر بعضا من هذه الألياف.

وعموما، تعتبر نوعية الـ "جيوسمين" المنبعث من النبات الأخضر، أكثر قوة وجاذبية من تلك المنبعثة عن التربة الجافة.