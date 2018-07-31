ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. تقارير
  3. عرض الخبر

المفتي: تحريم المشاركة في انتخابات بلدية القدس يستند لأدلة واضحة

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة خاصة
  • 22:09 - 31 يوليو 2018
الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة
مشاركة

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،  محمد حسين أن مجلس الافتاء الأعلى في فلسطين قرر اصدار فتوى بتحريم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس، ترشحاً و انتخاباً، مشيراً الى أن الفتوى صدرت بعد دراسة شاملة لكل أبعادها.

و أشار حسين الى أن اصدار فتوى تحريم المشاركة في الانتخابات جاءت استناداً الى أدلة واضحة، بالإضافة الى قواعد المفاسد و المصالح، حيث رأى المجلس أن هناك مفاسد كثيرة تترتب على مشاركة الفلسطينيين في هذه الانتخابات، أولها أنها تشرعن الاحتلال و الاستيطان و الاجراءات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال بالمدينة المقدسة، و اعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

و أكد حسين في تصريح خاص بأن كل الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، باطلة شرعاً و وطنياً و أخلاقياً، و بموجب القانون الدولي، فهي لا تستند لأي مستند قانوني، و بالتالي فهي مرفوضة و غير مشروعة.

و أضاف: "لا يمكن الادعاء ان المشاركة تأتي ببعض المصالح و المكاسب، مرفوض، لأن القضية تعود لحكومة الاحتلال، التي تقرر سياسات المدينة المقدسة، و المجلس البلدي، و أن المشاركة في هذه الانتخابات هي تجميل للاحتلال، و أن المصالح موهومة، و هي لصالح حكومة الاحتلال فقط، و التي ترسم كل ما يجري بالمدينة المقدسة".

و لفت حسين الى أن الانتخابات هي احدى الوسائل المقصودة التي يقوم بها الاحتلال لفرض الأمر الواقع، و إضفاء الشرعية على احتلاله، و أن المفاسد في المشاركة بها اكثر من المصالح، مؤكداً أن كل ما يقوم به الاحتلال من اجراءات هو باطل و لا يرضاها شعبنا، و تجري من خلال القوة التي يفرضها الاحتلال.

و حول ما جرى في القدس الجمعة الماضي، قال حسين :"إن ما حدث يوم الجمعة الماضية عدوان ممنهج من قبل الاحتلال ضد المسجد الأقصى، و المرابطين و ما زاد الطين بلة هو قيام الاحتلال بإطلاق الرصاص و الأعيرة المطاطية نحو المصلين، مما أدى لإصابة 40 منهم.

كما جدد رفضه للاقتحامات المتكررة لقادة المستوطنين للمسجد الأقصى، من بينهم رئيس بلدية الاحتلال و قائد شرطة الاحتلال، حيث وصلوا الى المسجد الأقصى بأحذيتهم، و تم إغلاق المسجد و طرد المصلين الذين اعتكفوا أمام ابوابه، ما اضطر الاحتلال لفتح هذه البوابات، و عادت الأمور.

و وصف ما جرى بجريمة لا يمكن ان ينساها أبناء القدس و فلسطين، لافتاً الى أن المسجد الأقصى ليس مسرحاً و ليس ملعبا لبلدية الاحتلال و الشرطة لتدنيسه من خلال تمرين عسكري قامت به سلطات الاحتلال في باحات المسجد.

 

 

 

 

متعلقات