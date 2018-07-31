الديمقراطية: سحب عباس لدائرة المغتربين من تيسير خالد غير قانوني

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، رفضها مرسوم رئيس السلطة محمود عباس القاضي بتعيين مستشاره للشؤون الخارجية نبيل شعث مسؤولاً عن دائرة شؤون المغتربين بدلاً من تيسير خالد.

وأوضح القيادي بالجبهة طلال أبو ظريفة إن الجبهة تعتبر القرار غير شرعي وغير قانوني وغير نظامي؛ لأنه لم يصدر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، مضيفاً "المسألة تمس مبدأ الشراكة بإطار منظمة التحرير باعتبارها جبهة وطنية عريضة ولا يعقل السطوة عليها بشكل انفرادي ومتفرد".

وبين أن الجبهة "ستقاتل بكل الوسائل داخل اللجنة رفضًا للقرار ليس من زاوية ذاتية بل للحفاظ على دوائر المنظمة واستقلاليتها، حيث لا يجوز إلحاق الدائرة بمؤسسات السلطة الفلسطينية".

وكانت مصادر، قالت إن عباس سيعين شعث بديلًا عن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد والذي كان يرأس الدائرة الفترة الماضية.

يذكر أن خالد كشف في يونيو الماضي عن محاولة عباس السيطرة على الدائرة، وهي من اختصاص ومسئولية المنظمة بشكل كامل، فيما أصدر في نهاية ذلك الشهر قرارًا بإعفاء خالد من منصبه