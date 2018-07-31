وفد فلسطيني يطلع على تجربة الاردن في التدريب المهني

زار وفد يمثل وزارتي العمل والتربية والتعليم الفلسطينية اليوم الثلاثاء مؤسسة التدريب المهني الاردنية، للاطلاع على نظام التدريب المهني والخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال تجربتها التي امتدت عبر ما يزيد عن أربعين عاماً.

وحسب بيان فقد التقى مدير عام المؤسسة الاردنية بالوكالة عمر قطيشات الوفد الفلسطيني، الذي ضم مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل الفلسطينية المهندس نضال عايش، وأسامة اشتية من وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية، والدكتور أنور زكريا من مركز التطوير للتعليم المهني والتقني.

وقدَّم قطيشات للوفد شرحاً مفصلا عن استراتيجيات التدريب في المؤسسة، والبرامج التدريبية التي تنفذها، كما قام باستعراض لتجربة المؤسسة في التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وتحدث عن إنجازات المؤسسة من خلال شبكة معاهدها المنتشرة في محافظات المملكة والبالغ عددها 44 معهداً.

وأشار الى تنوع البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة من خلال تسليط الضوء على مراكز التميز التي استحدثتها المؤسسة مؤخرا بالتعاون مع القطاع الخاص، والمتمثلة بالتدريب على الصناعات الدوائية، والطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع المياه والبيئة.

وأبدى قطيشات استعداد المؤسسة لتقديم يد العون والمساعدة لفلسطين، إطار تعميق التعاون المشترك بما يخدم سوق العمل في البلدين.

وأثنى الوفد الفلسطيني على التجربة الأردنية في مجال التدريب المهني، وقدّم شكره وتقديره لمدير عام المؤسسة على استعداده للتعاون وتبادل الخبرات.