الافراج عن أسير من جنين أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير محمود صالح خليلية (35 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين، بعد قضائه 15 عاما في سجونها.

وقال الأسير المحرر خليلية لحظة الإفراج عنه: إن الوضع في سجن النقب مأساوي، كما أن الظروف العامة التي يُحتجز فيها الأسرى قاسية جدا، وغير إنسانية، وتدفع الأمور نحو التصعيد.

وأضاف أن رسالة الأسرى الى أبناء شعبنا هي مزيد من الحراك والتضامن لنصرة قضيتهم الوطنية، والعمل على إنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة الوطنية، كي يتمكن شعبنا من الاستمرار في النضال حتى تبييض السجون وإحقاق كافة حقوقه المشروعة.

وستنظم حركة فتح وبلدية جبع الليلة، مهرجانا احتفاء بتحرير الأسير خليلية وسط البلدة، بمشاركة ممثلي القوى السياسية والفعاليات الشعبية في البلدة والمحافظة.