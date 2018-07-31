الاحتلال يسلم 7 اخطارات هدم منازل غرب بيت لحم

سلمت قوات الاحتلال اليوم، اصحاب 7 منازل في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم اخطارات بالهدم بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال خضر الاعرج نائب رئيس المجلس القروي ان قوة عسكرية اسرائيلية يرافقها عدد من موظفي بلدية القدس الاسرائيلية قد اقتحمت حي عين جويزة التابع للقرية ووزعوا الاخطارات على اصحاب المنازل وجميعها مأهولة بالسكان كما تضمنت الاخطارات استدعاءات لاصحاب هذه المنازل وذلك لاجبارهم على ما يبدو بهدمها بايديهم وفي حالة رفضهم سوف يحملون تكاليف الهدم، مؤكدا انه سيتم رفض الانصياع لهذه الاقرارات وسيتم مواجهاتها بالطرق المتاحة من بينها التقدم للجهات القضائية الاسرائيلية من جهة وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية.

وأشار الأعرج إلى أن الحي الذي يقع بمتاخمة قرية المالحة المهجرة هو مستهدف كي يتم ضمه بالكامل لحدود بلدية القدس التي تعمل على مدى الثلاثين سنة الماضية من اجل ضمه وسبق لقوات الاحتلال ان هدمت مسجد النور فيه قبل اكثر من عشرين سنة وتخريب الشارع المعبد الذي يصل الحي بباقي القرية اضافة الى هدم اكثر من ثلاثين منزلا وهناك ما يقارب اربعين قضية في المحاكم الاسرائيلية لوجود اخطارات بهدم هذه المنازل.

وقال وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، ان "هذه القرارات خطيرة وتندرج في سياق هجمة متصاعدة لتهجير السكان وضم مزيد من الارض ومصادرتها وقد تصاعدت الحملة بحق الفلسطينيين في ظل اجواء صفقة القرن المشبوهة التي سوف تواجه الفشل الذرايع كغيرها من المشاريع التصفوية".