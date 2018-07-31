الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تثمن الجهود المصرية لانهاء معاناة غزة

ثمنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار الجهود المصرية المبذولة في إطار وقف العدوان الصهيوني ودعم المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار عن شعبنا في غزة، كما ثمنت كافة الجهود المصرية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الإنسانية.

و أكدت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء على أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون شاملة وبمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وألا تكون الحوارات ثنائية.

كما أكدت الهيئة على أن مرجعية أي مصالحة يجب أن تكون اتفاقية (الوفاق الوطني) التي وقعت في القاهرة في 2011/05/04م والتي تقوم على أساس الشراكة الكاملة في كل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسات منظمة التحرير وتشكيلها وفق مخرجات بيروت وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كي نتصدى صفا واحد لمخططات تصفية القضية الوطنية والتي تعتبر صفقة العصر اخطرها واكثرها تعديا على حقوقنا الوطنية .

و دعت الى رفع ووقف كافة الاجراءات المفروضة على قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا في وجه صفقة القرن ولدعم مسيرة شعبنا ضد الاحتلال وعدوانه.

و أكدت الهيئة على ضرورة انهاء الحصار المفروض على غزة ، لافتة الى أن الحياة الكريمة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني، ولا يجوز ولا نقبل أبداً ربطه بأي أثمان سياسية، لأن الحقوق الوطنية لا تقايض أبداً بالاستحقاقات الإنسانية الطبيعية لأي شعب من الشعوب.

و شددت على أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها في العودة وكسر الحصار، ولا مساومة في ذلك.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة على أن أسرانا الابطال هم أسرى حرية وواجبنا أن نعمل على تحريرهم، وأن الافراج عن الجنود الصهاينة مرتبطة بتحرير اسرانا الابطال وليس بأي ثمن انساني مهما كان نوعه وحجمه .