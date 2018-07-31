أسرى فلسطين: ارتفاع عدد الأسرى الإداريين المضربين

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بانضمام أسرى جدد إلى قافلة المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري التعسفي، ليصل العدد إلى 7 أسرى، أقدمهم الأسير "حسن شوكة".

وذكر المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الأسير "أنس إبراهيم شديد" (22 عامًا، من مدينة الخليل) يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 19 تموز (يوليو) المنصرم، رفضًا لاعتقاله دون تهمة منذ منتصف حزيران (يونيو) 2017م، وكذلك الأسير باسم عبيدو (47 عامًا، من المدينة نفسها) المعتقل منذ 30 أيار (مايو) الماضي يواصل إضرابه منذ نحو أسبوعين.

وبين المركز أن الأسير "ضرار أبو منشار" (40 عامًا) مضرب عن الطعام منذ 26 يوليو، احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري دون تهمة منذ أكثر من عام، وكذلك الأسرى محمد نمر الريماوي (27 عامًا)، وليث زياد العواودة (26 عامًا)، وعلي أبو سرور، وجميعهم من الخليل واعتقلوا خلال هذا الشهر.

ودعا المركز جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه ومؤسساته إلى توسيع دائرة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، لافتًا إلى أن أوضاعهم الصحية تدهورت بفعل المعركة الصعبة التي يخوضونها.