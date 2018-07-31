"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019م، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ابتداء من يوم الأربعاء 1/8/2018م إلى غاية الخميس 20/9/2018م.

وقال الصندوق في بيان اليوم: "إن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة هي الدخول إلى حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps، وإدخال بيانات الطلب إلكترونيًّا والتحقق من حفظها، ثم يجب عليهم تسليم الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة كافة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، حيث يدقق موظف المؤسسة الطلبات مباشرة، ويسلم إلى الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه".

ويجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد، قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالبًا منتظمًا في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومحتاجًا من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلًا دراسيًّا على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2018-2019م.