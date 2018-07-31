اتحاد الموظفين يدعو العاملين في مكتب غزة الإقليمي للدوام كالمعتاد

أكَّد اتحاد الموظفين العاملين في الاونروا "أن مكتب غزة الإقليمي مفتوح للجميع وهو آمن، وأن الاعتصام المستمر به اعتصام سلمي".

ودعا الاتحاد في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه جميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي إلى الدوام بشكل طبيعي فيه، وعدم الدوام في الأماكن البديلة، حرصاً على تقديم الخدمات الكاملة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار الاتحاد إلى أن يوم غدٍ الأربعاء دوام كالمعتاد لجميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي.

ويعتصم موظفو الأونروا في مكتب غزة الإقليمي احتجاجاً على فصل إدارة الاونروا لحوالي 1000 موظف على بند الطوارئ، وهو امر يهدد حياة اسر الموظفين ومستقبل أبنائهم.