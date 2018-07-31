ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اتحاد الموظفين يدعو العاملين في مكتب غزة الإقليمي للدوام كالمعتاد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:23 - 31 يوليو 2018
الاونروا رفضاً لقرارات التقليصات الاونروا رفضاً لقرارات التقليصات
مشاركة

أكَّد اتحاد الموظفين العاملين في الاونروا "أن مكتب غزة الإقليمي مفتوح للجميع وهو آمن، وأن الاعتصام المستمر به اعتصام سلمي".

ودعا الاتحاد في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه جميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي إلى الدوام بشكل طبيعي فيه، وعدم الدوام في الأماكن البديلة، حرصاً على تقديم الخدمات الكاملة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار الاتحاد إلى أن يوم غدٍ الأربعاء دوام كالمعتاد لجميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي.

ويعتصم موظفو الأونروا في مكتب غزة الإقليمي احتجاجاً على فصل إدارة الاونروا لحوالي 1000 موظف على بند الطوارئ، وهو امر يهدد حياة اسر الموظفين ومستقبل أبنائهم.

 

متعلقات