ممثل الجهاد في لبنان: العدو لا يستطيع تحمل مصداقية وسائل إعلامنا لذلك يستهدفها

أكَّد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا "أن قناة القدس الفضائية وكل قنوات المقاومة تعبر عن حقيقة الصراع مع العدو الصهيوني وتعبر عن حقيقة قوتنا وارادتنا في مواجهة الاحتلال".

وقال عطايا في كلمة له خلال اللقاء التضامني مع قناة القدس الفضائية اليوم الثلاثاء في بيروت، "إن قرار حظر قناة القدس هو دليل على أن الصوت لا يقل أهمية عن الرصاصة".

وأوضح ممثل الحركة، "أن العدو الصهيوني عمل منذ قيام كيانه على تزوير التاريخ والحقائق والصورة والخبر"، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل قامت على الأكاذيب والاساطير، قائلاً "لا يستطيع الاحتلال ان يتحمل مصداقية وسائل اعلامنا المقاومة التي تقف كل يوم لتنقل الصوت والصورة والحقائق لكل العالم".

وتابع عطايا، "اننا اليوم نقول لإدارة قناة القدس، حضورنا ليس فقط مصداقية لهذه القناة بل ان مصداقية القناة هي دليل على حضورنا".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، مدير فضائية "القدس" في الضفة الغربيّة، علاء الريماوي، ومراسلها، محمد سامي علوان، ومصورها، حسني انجاص، والصحافي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة معدات التصوير.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل قناة القدس الفضائية في مدينة القدس والداخل المحتل عام 48.