الشيخ أخضر: الجبهة الاعلامية أولى الجبهات التي سيخسرها العدو "الإسرائيلي"

قال وكيل الامين العام لاتحاد الاذاعات والقنوات الاسلامية الشيخ ناصر اخضر: "ان أولى الجبهات التي ستخسر فيها اسرائيل والكيان الصهيوني هي الجبهة الاعلامية، وهي خاسرة في هذا المجال.

كلام أخضر جاء، اليوم الثلاثاء، خلال الوقفة التضامنية مع قناة القدس الفضائية، التي أقيمت في بيروت.

أضاف " علينا ان نعتز بما فعلناه في المجال الاعلامي لان قضيتنا هي قضية محقة تستند الى حق والى حقيقة واقعية وبالتالي ستنتصر حتما في هذا المجال."

وتابع "لا بدّ من دعم المؤسسات الاعلامية الفلسطينية، ودعم الاعلام الفلسطيني والوقوف الى جانب قضية القدس وفلسطين باعتبارهما أولوية، ويجب أن ندعم جميعا هذه القضية مهما كلّف الامر."

وأكد أخضر "دعم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية للقضية الفلسطينية والاهتمام بالشعب الفلسطيني المضحي والشجاع"، ودعا الى توسيع اطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية لرفع الاهتمام بالقضية الفلسطينية الى أبعد الحدود.