نقابة المحامين والمراقب العام للداخلية يبحثان التعاون المشترك



استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد محمد لافي صباح اليوم في مكتبة بمدينة غزة مجلس نقابة المحامين وذلك لبحث قضايا عدة ذات بعد قانوني وآليات العمل المشترك بينهم .

وضم وفد نقابة المحامين كلا من الأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين والأستاذ علي الدن أمين الصندوق وكلا من المحامي عادل مهنا والمحامية مرام شبات والمحامي المتدرب محمد الديراوي وذلك عن وحدة الرصد والتوثيق في النقابة.

بدوره, لفت العميد لافي إلى تكاملية العلاقة بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين من جهة وبين المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة من جهةٍ أخرى ، مبيناً على أهمية العمل المشترك بين مكتب المراقب العام ونقابة المحامين لحل القضايا ذات العلاقة.

وأكد المراقب العام على دعم مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني للمؤسسات العاملة بالمجال القانوني والحقوقي.

وأوضح لافي أنهم يتابعون باهتمام كافة القضايا المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية بخصوص بعض التجاوزات ، موضحاً أنه يتم التعامل مع القضايا المطروحة من خلال تشكيل اللجان والخروج بتوصيات حول القضايا المطروحة.

من جهته أكد الأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين على أهمية تكاملية عمل نقابة المحامين مع مكتب المراقب العام وبقية المؤسسات الرقابية، مقدمةً شكره لمكتب المراقب العام على الجهود التي يبذلها في التعاون للوصول لحل للقضايا ذات العلاقة والتي تمس اوضاع حقوق الإنسان من الجانب القانوني والحقوقي.

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر العميد لافي على الجهود التي يبذلها في الارتقاء بالعمل الرقابي على الأجهزة الأمنية وتعاونه مع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.