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البعثة الطبية ستتوجه إلى الديار المقدسة الأسبوع القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:12 - 31 يوليو 2018
البعثة الطبية - غوغل البعثة الطبية - غوغل
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قال وزير الصحة د. جواد عواد، إن البعثة الطبية لرعاية حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الشمالية والجنوبية ستتوجه إلى الديار المقدسة الأسبوع القادم.

وذكر الوزير خلال اجتماعه بها، اليوم، في مقر الوزارة برام الله، أن البعثة ستبذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية الصحية لحجاج دولة فلسطين في الديار المقدسة، حيث جرى استكمال كافة الترتيبات الخاصة بعمل البعثة الطبية خلال موسم الحج.

وستلتقي البعثة الطبية من المحافظات الشمالية بالبعثة الطبية من المحافظات الجنوبية في الديار المقدسة، لتقديم كافة الخدمات الصحيّة لحجاجنا، حيث تم تزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ويرأس البعثة الطبية الفلسطينية إلى الديار المقدسة مدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة، والقائم بأعمال مدير عام المستشفيات د. حمدي النابلسي.

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