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"فتا" تعلن عن حاجتها لمنشطين في مخيمها الصيفي الأول

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:34 - 31 يوليو 2018
مركز فتا مركز فتا
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أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا"، اليوم الثلاثاء، عن حاجته لمنشطين من كلا الجنسين للمشاركة في المخيم الصيفي الأول للمركز.

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