"فتا" تعلن عن حاجتها لمنشطين في مخيمها الصيفي الأول

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا"، اليوم الثلاثاء، عن حاجته لمنشطين من كلا الجنسين للمشاركة في المخيم الصيفي الأول للمركز.
للتسجيل ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي: هنا
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أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا"، اليوم الثلاثاء، عن حاجته لمنشطين من كلا الجنسين للمشاركة في المخيم الصيفي الأول للمركز.
للتسجيل ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي: هنا