متضامنون يلمحون بوجود إصابات خلال سيطرة الاحتلال على سفينة العودة

ألمح متضامنون دوليون على متن سفينة "العودة" لكسر الحصار إلى وجود إصابات في صفوف المتضامنين بعد استخدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" القوة المفرطة خلال السيطرة على سفينتهم واقتيادها على ميناء اسدود "الإسرائيلي".

وأفاد المتضامنون وفقاً للجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أنهم شاهدوا بقع من الدماء على أرض السفينة.

وقالت اللجنة: "من بين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل جنود "إسرائيليين" ملثمين، هي الناشطة البريطانية ومستشارة طب العظام "سوي انغ" مؤلفة كتاب "من بيروت إلى القدس"، معربة عن قلقها بشأن سلامة المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "العودة".

وأوضح رئيس اللجنة الدولية زاهر بيراوي، أن هذه المعلومات تؤكد كذب التصريحات "الإسرائيلية" وادعائها بأن اعتقال النشطاء كان سلمياً وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى.

وحمل بيراوي "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء السلميين، مضيفا: "عليها تقديم العلاج لهم وإطلاق سراحهم فوراً".

وشدد على أنه سيتم مقاضاة "إسرائيل" بسبب جريمتها واختطافها سفينة "العودة" ومن عليها من النشطاء في المياه الدولية، مطالبا إياها بإعادة الأجهزة والمعدات الصحفية للصحفيين الذين كانوا على متن السفينة.