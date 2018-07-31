نقل الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة إلى مشفى كابلان

أكــدت مـؤسـســة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم؛ أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت أمس الأســير المضرب عن الطعام حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة (30 عاماً)؛ من مدينة بيت لحم من عيادة سجن الرملة إلى مشفى كابلان لتدهور حالته الصحية.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير حسن شوكة مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (59) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري، وسط تجاهل ومماطلة سلطات الاحتلال ومخابراتها في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وانهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأشارت مهجة القدس إلى محامية الدفاع عن الأسير حسن شوكة تقدمت باستئناف لدى محكمة عوفر الاستئنافية على قرار محكمة تثبيت اعتقاله الإداري وتم النظر في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي 24/07/2018 وأجل قاضي المحكمة إصدار قراره لهذا اليوم، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر قراراً في الاستئناف المقدم من محاميته بحجة عدم وصول تقرير طبي من المشفى.

وأضافت مهجة القدس إلى أن الوضع الصحي للأسير حسن شوكة بات سيئاً جداً وما زال يعاني من هزال وجفاف شديد في الجسم، ونزل من وزنه (36) كيلو، ويعاني من دوخة شديدة، ولا يستطيع الوقوف نهائياً تماماً، كما يعاني من وجع شديد في القلب ووخزات قوية وعدم انتظام دقات القلب، وعدم القدرة على التركيز والنسيان وصعوبة في الكلام، ومازال يرفض إجراء أي فحوصات طبية، ولا يتناول أي مدعمات وفقط يشرب الماء.

وحملت مؤسسة مهجة القدس سلطات الاحتلال وأجهزة مخابراتها المسئولية الكاملة عن حياة الأسير شوكة المهددة؛ نتيجة تدهور حالته الصحية؛ مطالبة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وجماهير شعبنا الفلسطيني والعربي بتكثيف جهودها للضغط على الاحتلال من أجل انقاذ حياة الأسير حسن شوكة.

وأضافت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأشارت مهجة القدس إلى أن محكمة عوفر الصهيونية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.