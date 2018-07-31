اندلاع عدة حرائق في المستوطنات المحاذية لغزة

اندلعت منذ صباح اليوم الثلاثاء، عدة حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة فيما يُسمى "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة.

وأوضحت وسائل إعلام الاحتلال "الإسرائيلي"، أن 7 حرائق اندلعت في 5 مستوطنات "إسرائيلية" قرب السياج الزائل مع قطاع غزة غزة وهي (كيبوتس ايرز- كيبوتس بئيري- نير عام- شاعر هنيغف- كرم أبو سالم)، مبينة أن سبب الحرائق هو بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

يذكر أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أدت لحرق مئات الدنومات في الأراضي الزراعية بالمستوطنات "الإسرائيلية" ما دفع قوات الاحتلال لاستهداف مطلقيها بالصواريخ.

ويستخدم الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة كأداة وأسلوب شعبي في مواجهة الإرهاب "الإسرائيلي" ضد المواطنين الغزيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي استشهد خلالها أكثر من 140 مواطناً وأصيب نحو 16 ألف بجراح مختلفة دون أن يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال.