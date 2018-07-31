اتحاد الموظفين: قرار إلغاء عقود الموظفين لن يمر

أكد اتحاد موظفين "الاونروا" في غزة اليوم الثلاثاء، على أن قرار إلغاء عقود الموظفين لن يمر، داعياً المفوض العام إلى إعلان افتتاح العام الدراسي في موعده.

ودعا الاتحاد في فعالية احتجاجية نظمها أمام مقر "الأونروا" بغزة، إدارة الوكالة إلى عدم بث الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر الناطقين باسمه، وعدم إرسال رسائل التهديد من قبل المتنفذين في مكتب المفوض.

وبين الاتحاد في بيانه أن الاعتصام السلمي مستمر وسيدخل، معلناً أنه سيتم الإعلان قريباً عن الإضراب المفتوح عن العمل.

وأكد أن مكتب غزة الإقليمي مفتوح أمام الجميع، ولم يتم إغلاقه، مشيراً إلى أن اعتصام الموظفين داخل المكتب اعتصام سلمي.

وطالب اتحاد الموظفين في غزة، الأمين العام للأمم المتحدة بوقف الكارثة الإنسانية التي ستحل باللاجئين وتحديداً قطاع غزة، كما دعا العالم إلى أن يعيد النظر في اجراءاته ضدّ موظفين الوكالة في غزة، منوهًا إلى أن "الاونروا" هي الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين.

ومن الجدير ذكره أن "الاونروا" أنهت عمل ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة.





















