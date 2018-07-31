خطوات للتأكد من عدم التجسس على حاسوبك

تعد برامج التجسس على أنشطة الحواسيب أحد أخطر أشكال البرمجيات الخبيثة، خاصة إن كان المتلصص على جهازك لا يطلب منك فدية مقابل إعادة معلومات سرقها منك، أو لا يحذف ملفاتك، بل يتجسس عليك بصمت.

ويمكن لبرامج التجسس أن تسرق تسجيلات الكاميرا الخاصة بجهازك، أو التعرف على مدخلات لوحة المفاتيح، مثل كلمات السر، في محاولة لجمع ما يكفي من بياناتك الشخصية لسرقة هويتك أو الاستيلاء على حساباتك.

ولتقليل احتمالات وجود برامج غير مرغوب فيها قد تهدد جهازك، يجدر بكل مستخدم أن يتبع 3 خطوات رئيسية للإبقاء على حاسوبه خاليا من أي برمجيات خبيثة للتجسس.

تأمين النظام

تحتاج إلى إنشاء حماية تكون قوية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، من خلال برامج مكافحة الفيروسات، على أن يتم تحديث هذه الحماية من وقت لآخر، خاصة إن كنت تقوم بإجراء تحديثات للبرامج على جهازك.

ويقول خبراء التكنولوجيا إن المتسللين يستغلون ثغرات في برامج الحماية، بسبب عدم التحديث، للنفاذ إلى الحواسيب، ويحذرون من برامج الحماية المجانية، وينصحون بنسخ مطورة من البرامج مدفوعة الثمن من شركات معروفة.

وليس هناك برنامجا واحدا للحماية لكل الحواسيب، فالأمر يتعلق بما تطوره شركات البرمجيات لكل شركة تنتج الحواسيب على حدة، وإن كانت غالبية برامج الحماية تتضمن ميزات دفاعية مشتركة.

تجنب العدوى

أجهزة الكمبيوتر مثل الإنسان، معرضة للعدوى بالفيروسيات، فلا تمنح برامج التجسس فرصة للدخول إلى جهازك من خلال ربطه مع جهاز آخر غير آمن، أو من خلال ربطه بشبكة إنترنت مجانية غير محمية.

حتى إذا ما كان الجهاز مشتركا بين أكثر من مستخدم، فإن خبراء التكنولوجيا ينصحون بإنشاء حساب منفصل لكل مستخدم، على أن يتم حماية تلك الحسابات بكلمات مرور متعددة لإيقاف التجسس.

ويحذر الخبراء على وجه التحديد من الضغط من النوافذ العشوائية، التي تفتح فجأة بينما تتصفح الإنترنت، أو الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني، أو في وسائل التواصل الاجتماعي، فهي أحد مصادر التجسس.

علامات التحذير

بغض النظر عن مدى قوة دفاعات حاسوبك، فإنه من المهم أيضا مراقبة الإشعارات، التي يرسلها لك الجهاز بشكل تلقائي، فلربما يكون أحدها مؤشر على وجود برامج تجسس زرعت في حاسوبك.

فإذا لاحظت تباطأ في حاسوبك مع مرور الوقت، أو انخفاضا مفاجئا في أدائه، فعليك تحديث برامج الحماية فورا، لأن البرمجيات الخبيثة تبطئ سرعة الكمبيوتر.

ويوصي الخبراء بمراقبة النوافذ، التي تظهر لفترة وجيزة ثم تختفي، فهي على الأرجح علامة على تحميل برنامج بشكل خفي على حاسوبك، قد يكون هذا البرنامج للتجسس.