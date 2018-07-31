الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل شمال غرب بيت لحم

اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أصحاب ستة منازل مأهولة بالهدم في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله "، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال رافقها موظفو ما تسمى بلدية القدس، اقتحمت منطقة عين جويزة شمال القرية، وقاموا بتسليم أصحاب ستة منازل إخطارات بهدمها بحجة عدم الترخيص.

وأشار عوض الله إلى أن الاحتلال سلم أيضا أصحاب المنازل المخطرة بالهدم بلاغات لمراجعة بلدية القدس، من أجل التحقيق معهم حول كيفية انشاء المنازل.

يشار الى ان منطقة عين جويزة المحاذية للقدس، تعرضت خلال الأشهر الماضية الى تصعيد كبير من قبل الاحتلال بحق السكان وممتلكاتهم، طال (20 منزلا)، ما بين الهدم وإيقاف البناء، إضافة إلى عدد من الاسوار وتجريف أراض، ووجود (80) قضية عالقة مهددة بالهدم وإيقاف البناء .