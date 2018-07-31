مدرب ريال مدريد: التاريخ يجبرنا على الفوز بكل البطولات

ظهر مدرب ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، في مؤتمر صحافي وذلك للتحدث عن الأمور المتعلقة بالفريق وأداءه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الملكي لخوض مباراة تحضيرية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، فجر غد الأربعاء، وذلك ضمن المنافسة على الكأس الدولية للأبطال.

وقال لوبيتيجي في تصريحاته "قمنا بالكثير من الحصص تدريبية، وكثفنا التدريبات، ونحن في غاية السعادة بعمل والتزام الجميع، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، ونتمنى ألا نتعرض لإصابات، لأن هذا هام في هذه المرحلة".

وأضاف متحدثًا عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ودور غاريث بيل مع الفريق فقال "كريستيانو رونالدو كان واحد من أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، لكنه أبدى رغبته في المغادرة، نحن سعداء مع غاريث بيل ومُقتنعين بأنه سيقدم موسم عظيم مع الفريق".

وتابع "بعد قدومي سرعان ما غادر كريستيانو رونالدو لكن إعادة بناء الفريق في غياب رونالدو، تعد تحديًا خاصًا بالنسبة لي، سنواصل المنافسة على الألقاب، وليس لدى شك في ذلك، وسنفعل ذلك بوجود اللاعبين العظماء والطاقم المتواجد معنا".

وأكمل متحدثًا عن التدعيمات المتوقعة للفريق "لدينا ست صفقات قادمة، وهم اللاعبين الذين شاركوا في المونديال، أنا سعيد بوجودهم، وأنا مقتنع أننا سنقاتل على كل الأهداف، ونعمل على أن نصبح فريقًا عظيمًا في كل ما يخص اللعبة، وإذا لم يأت أي لاعب، ولم يرحل أحد سأكون سعيدًا".

وعن محاولة الفريق للفوز ببطولات في الموسم الجديد قال "تاريخ ريال مدريد يرسم لنا الطريق ويُجبرنا على الفوز بكل البطولات في كل موسم، الجميع هنا يبحث عن المزيد، وسنحاول الفوز بكل شيء".

وأكمل متحدثًا عما إذا كان بيل وكريم بنزيمة كافيان لتعويض رونالدو فقال "بيل وبنزيمة يقومان بعمل استثنائي وأنا سعيد بحماسهما والتزامهما، هي فرصة كبيرة لإعادة البناء وتعزيز مصطلح الفريق، لدينا إمكانيات فردية هائلة في ريال مدريد وسوف نحاول أن نصنع منها فريق عظيم".

وعما إذا كان سيقبل تدريب ريال مدريد في حالة رحيل رونالدو قبل توقيعه فقال "عظمة ريال مدريد هي فوق أي لاعبٍ كان بما فيهم كريستيانو رونالدو، كنت سأوقع عقدي مع ريال مدريد حتى لو كنت أعرف بأن كريستيانو رونالدو سيُغادر".

واختتم لوبيتيجي تصريحاته قائلًا "في الحقيقة أنا مدرب سعيد بالفريق الذي لدي ونستطيع المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم القادم بهؤلاء اللاعبين".