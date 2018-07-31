الزراعة تدعو الطلبة لدراسة الطب البيطري

وجهت وزارة الزراعة الفلسطينية، الطلبة وخاصة خريجين الثانوية العامة، إلى دراسة الطب البيطري، وذلك لندرته وأهميته في فلسطين، ولما يحققه من فرص قوية للعمل في المستقبل، ولا سيما في القطاع الخاص والمراكز التي تفتقر للكفاءات.

وذكر د. حسن عزام مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن وزارته لديها عجز كبير في الأطباء البيطريين، نظراً لتقاعد عدد كبير منهم، وعدم وجود هذا التخصص في الجامعات الفلسطينية.

وأوضح عزام أنه بسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وعدم تمكن الطلبة من الالتحاق بجامعات الخارج، فقد تفاقمت المشكلة ولم يعد هناك مقدرة لاستجلاب أطباء جدد يُمكنهم أن ينضموا للعمل في الوزارة أو سوق العمل في هذا المجال.

ونصح عزام الطلبة وخاصة الخريجين الجدد من طلبة الثانوية العامة إلى الالتحاق بتخصص الطب البيطري في جامعات الخارج، والذي سوف يمكنهم من الحصول على فرص عمل جيدة.

ونوه إلى أن وزارته ونقابة الأطباء البيطريين تفتح أذرعها للطلبة لتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية الالتحاق بالطب البيطري والاستدلال على الجامعات المتعلقة بهذا التخصص النادر.