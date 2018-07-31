ملعب برشلونة يعرض للبيع!

على خطى أندية أوروبية كبيرة وشهيرة يتجه نادي برشلونة الإسباني، لبيع حقوق تسمية ملعبه "كامب نو" وذلك ضمن الخطة الكتالونية لتجديد الاستاد التاريخي للنادي.

وقالت صحيفة "ذا صن" أن برشلونة سيعرض في القريب حقوق اسم ملعبه مقابل 354 مليون دولار أمريكي.

وتهدف عملية البيع لأحد الرعاة لتمويل جزء من تكاليف تجديد المعلب الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج.

وأشارت مصادر إسبانية أن المجلس المحلي للمدينة قد وافق على رفع برشلونة لسعر حقوق التسمية إلى 354 مليون دولار، بسبب الشهرة الكبيرة للملعب ولكونه فرصة ممتازة للمستثمرين.