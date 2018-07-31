ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ملعب برشلونة يعرض للبيع!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 31 يوليو 2018
الكامب نو الكامب نو
مشاركة

على خطى أندية أوروبية كبيرة وشهيرة يتجه نادي برشلونة الإسباني، لبيع حقوق تسمية ملعبه "كامب نو" وذلك ضمن الخطة الكتالونية لتجديد الاستاد التاريخي للنادي.

وقالت صحيفة "ذا صن" أن برشلونة سيعرض في القريب حقوق اسم ملعبه مقابل 354 مليون دولار أمريكي.

وتهدف عملية البيع لأحد الرعاة لتمويل جزء من تكاليف تجديد المعلب الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج.

وأشارت مصادر إسبانية أن المجلس المحلي للمدينة قد وافق على رفع برشلونة لسعر حقوق التسمية إلى 354 مليون دولار، بسبب الشهرة الكبيرة للملعب ولكونه فرصة ممتازة للمستثمرين.

 

متعلقات