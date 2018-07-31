تفاصيل رد حركة "فتح" على الورقة المصرية للمصالحة

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية رئيس وفد حركة "فتح" للمصالحة اليوم، أن وفد حركته سلمت رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ردًا إيجابيًا ومكتوبًا على الأفكار التي تضمنتها الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية.

وكان وفد حركة "فتح" قد عقدت اجتماعاً مطولاً، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وعدد من مساعديه بمقر الجهاز بالقاهرة، وسلمه موقف القيادة بشأن الأفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما قدم الوفد شرحًا وافيًا حول رؤية قيادة السلطة الفلسطينية وتمسكها بالموقف الذي اتخذ في 21/10 وتحقيق الـ/2017 لإنهاء الانقسام وحدة الوطنية.

وضم الوفد عضواً اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح.

وقال الأحمد إن "ورقة حركة فتح ارتكزت علي اتفاق المصالحة 2011 والتفاهمات التي تم التوقيع عليها ونأمل ان تستجيب حماس وتنفذ ما اتفقنا عليه" .

وغادر الوفد القاهرة الليلة بعد زيارة استغرقت يومين

وضم الوفد عضوا اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد،

ومن ناحية أخرى وصل القاهرة وفد من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضوية د. موسى أبو مرزوق ود. خليل الحية وم. روحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.

وأطلع المسؤولون المصريون وفد حركة "حماس" على موقف حركة "فتح" من الأفكار المصرية بشأن المصالحة.