الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 14 مواطنًا من انحاء الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في رام الله الخليل وقلقلية وجنين، فيما جرى تحويل المعتقلين لمخابرات الاحتلال لاستكمال التحقيق.

ففي مدينة رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب زكي فايق عطا، والشقيقين عبد ومحمد صمادعة، والشاب أحمد محمود نخلة، بينما اعتقل الأسير المحرر محمد تحسين حجاجرة من بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمود عادل، والشيخ لؤي حمدان سمودي، وعبد السلام صالح كميل، وإياد محمد كميل من مدينة جنين، فيما اعتقل إبراهيم خليل أبو دية، محمد عماد إخليل، وسيف كسّاب أبو دية من الخليل.

ونفذ الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية واعتقل أدهم سلمي، وعمر عمران، حسين وأحمد نور الدين ريان، بينما اعتقل الشاب حازم العجلوني من بلدة كفر عقب شمال القدس.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة مجندة بجروح طفيفة أثناء اقتحام جنود الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم.