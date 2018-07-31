مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين خلال شجار شرقي القدس

قتل المواطن خالد حسن خلف مبارك (22 عاما) وأصيب 3 أشخاص آخرين طعنا بآلات حادة في شجار وقع مساء أمس الاثنين في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت معلومات عن شجار وقع بين أشخاص في بلدة العيزرية بسبب خلافات سابقة، مما أدى الى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين وحرق مركبات. على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى المكان لفرض الأمن والنظام العام والسيطرة عليه، وألقت القبض على 3 اشخاص مشتبه بهم بجريمة القتل.

وأضاف ارزيقات أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المواطن القتيل أصيب بادئ الأمر بجروح خطيرة بطعنات بآلة حادة نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد داخل القدس المحتلة، وبعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته ووصفت إصابة الثلاثة الآخرين بالمتوسطة.

وبيَّن أن الشرطة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار.