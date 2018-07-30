تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً

أوصت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير بتناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً، على أن يكون نصيب الخضروات أكبر.

وأوضحت ريستماير أن الخضروات والفواكه تزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومركبات النبات الثانوية، فضلاً عن كونها قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع وتحد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب والأوعية الدموية.

التنويع كلمة السر وأشارت ريستماير إلى أن التنويع هو كلمة السر في الاستمتاع بالفوائد الصحية للخضروات والفواكه، حيث لا يجوز الاقتصار على نوعين أو ثلاثة فقط.

ويعد التنوع اللوني مؤشراً جيداً على تنوع الأصناف. وأوضحت أنه ينبغي التنويع بين الأصناف، التي تنمو تحت الأرض وفوق الأرض، فالأصناف ذات الجذور والدرنات تزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والبيتا كاروتين، في حين تزخر الأصناف الورقية بالحديد وفيتامين C وحمض الفوليك.

ومن المهم أيضاً التنويع بين طرق التناول، أي تناول الخضروات والفواكه نيئة تارة ومطهية تارة أخرى، علماً بأن الجسم يمتص بعض المواد الفعالة بصورة أفضل من خلال الطهي، كما هو الحال مع "الليكوبين" في الطماطم و"البيتا كاروتين" في الجزر وكذلك المعادن، في حين يتسبب الطهي في تراجع محتوى الألياف الغذائية والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين C وحمض الفوليك.