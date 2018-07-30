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حمية مثالية تنقص الوزن وتطيل العمر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:59 - 30 يوليو 2018
حمية غذائية حمية غذائية
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أكد أطباء أمريكيون وخبراء تغذية أن النظام الغذائي الكيتوني أو الحمية الكيتونية هي الطريقة المثلى لإنقاص الوزن بسرعة والحفاظ على صحة الجسم.

ونشرت مجلة "Business Insider"، أن الخبراء أكدوا أن الحمية الكيتونية (نظام غذائي عالي الدهون معتدل البروتين منخفض الكربوهيدرات)، هي من أفضل الطرق فعالية لمكافحة الشيخوخة، لأنها تساعد على تعزيز صحة العظام وتحافظ على الدماغ في حالة تأهب قصوى لمواجهة شتى المسائل في الحياة.

ومن أهم قواعد الحمية الكيتونية: الامتناع عن نظام الوجبات الثلاث، الطهي بزيت الزيتون وتخفيض استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، تناول الأطعمة الدهنية وتقليل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

وأكد الخبراء أن الحمية الكيتونية تحسن عمل جميع الأعضاء الداخلية للجسم من عملية الهضم إلى نشاط القلب والأوعية الدموية.

وكذلك، تساعد الحمية على تقليل احتمالات الإصابة بأمراض الدماغ الخطيرة مثل مرض ألزهايمر وخرف الشيخوخة.

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