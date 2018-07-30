صعود النفط يعزز مكاسب 6 بورصات عربية

عزز صعود أسعار النفط من أداء 6 بورصات عربية، في نهاية تداولات اليوم الإثنين، بينما تراجعت أسواق مصر ومسقط والأردن بفعل عمليات بيع.

وقالت الماسة كابيتال، ومقرها دبي: رغم مكاسب الأسواق اليوم، لكن سيبقى النشاط التجاري في المنطقة منخفضا، حيث سيستمر المستثمرون في التركيز على أرباح الربع الثاني.

وأضافت الماسة، في تقريرها الأسبوعي: بالإضافة إلى وجود المخاوف من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة على خلفية النمو القوي خلال الربع الثاني.

ويتوقع المراقبون أن يبقي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ غدا الثلاثاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد زيادتها في يونيو/ حزيران الفائت.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 0.81 بالمائة إلى 2965 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم مثل "إعمار العقارية" و"أرابتك" و"دريك آند سكل" و"العربية للطيران".

وزادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.29 بالمائة إلى 4846 نقطة، على وقع صعود السهمين القياديين "أبوظبي الأول" و"إتصالات".

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.46 بالمائة إلى 4943 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأول بنحو 0.46 بالمائة إلى 5363 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمائة إلى 5214 نقطة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.22 بالمائة إلى 9651 نقطة، وسط صعود بعض الأسهم القيادية يتصدرها "قطر الوطني"، بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1370 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود أسهم الاستثمار والخدمات، بنحو 0.34 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع هامشي مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.02 بالمائة إلى 8309 نقطة، بفضل مكاسب بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.53 بالمائة إلى 15297 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والعربية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.41 بالمائة إلى 4320 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل "الأنوار القابضة" بنسبة 2.75 بالمائة، و"أسمنت عمان" بنسبة 2.14 بالمائة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمائة إلى 2014 نقطة، مع هبوط "الإقبال للاستثمار" بنسبة 1.63 بالمائة و"بنك الأردن" بنسبة 0.42 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.81 بالمائة إلى 2965 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 4943 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.29 بالمائة إلى 4846 نقطة.

قطر: بنسبة 0.22 بالمائة إلى 9651 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1370 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.02 بالمائة إلى 8309 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.53 بالمائة إلى 15297 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.41 بالمائة إلى 4320 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 2014 نقطة.