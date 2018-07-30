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الاحتلال يحكم على الأسيرة علا مرشود بالسجن 7 أشهر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:12 - 30 يوليو 2018
اسيرة اسيرة
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أصدرت محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن سبعة أشهر وغرامة مالية على الأسيرة علا مرشود (21 عامًا) من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مرشود، في اذار الماضي بعد استدعائها للمقابلة بمعسكر حوارة، وتم نقلها لمركز تحقيق "بتاح تكفا"، وجرى تمديد اعتقالها عدة مرات.

ووجهت المحكمة للأسيرة وهي طالبة بكلية الإعلام في جامعة النجاح، تهمة المشاركة في العمل الطلابي المناهض للاحتلال.

يشار إلى أن عائلة الأسيرة مرشود تقيم في السعودية، بينما حضرت هي وشقيقتها وشقيقها قبل عدة سنوات للدراسة بجامعة النجاح في نابلس.

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