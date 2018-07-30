وزير بحكومة الاحتلال يأمر بتقليص ماء الاستحمام عن الأسرى

أمر وزير ما يسمى " الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد أردان، اليوم الاثنين، بالحد من ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين لمياه الاستحمام.

جاء قرار أردان بعد دراسة أجراها موقع يميني متطرف يزعم أن الأسرى يستخدمون ملايين الأكواب من المياه عن قصد.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أردان بالتنسيق مع مصلحة السجون سيحددون ساعات خاصة للاستحمام للأسرى بعد شكوك بأن الأسرى يتركون حنفيات المياه مفتوحة لزيادة استهلاك المياه بهدف المس بــ "إسرائيل".

وقال أردان "حقيقة أن السجناء يستهلكون أكثر من 50% من المياه أمر لا يمكن تحمله ويجب أن لا نسمح بالإسراف بالمياه".

وبين أردان أنه أمر إدارة مصلحة السجون بتحديد ساعات توفير مياه الاستحمام للأسرى.