ضبط شاحنة تحمل نفايات بلاستيكية مضرة بالبيئة في جنين

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، في محافظة جنين شاحنة تحمل لوحة تسجيل "إسرائيلية" على متنها 19 صندوق كبير محملة بنفايات بلاستيكية مضرة بالبيئة قادمة من داخل أراضي عام 48، أثناء محاولة تهريبها واتلافها بالمحافظة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بانه قد تم ضبط الشاحنة خلال القيام بأعمال إحدى الدوريات الاعتيادية داخل المحافظة أثناء محاولة إدخالها وتهريبها للمدينة.

وأضاف البيان، بانه ووفقاً لاتفاقية "بازل"، وقانون سلطة جودة البيئة التي تمنع إدخال النفايات الخطرة وتفريغها وطرحها في الأراضي الفلسطينية لخطورتها وضررها على البيئة، حيث أقرت جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة إرجاع الشاحنة والمضبوطات إلى مصدرها من حيث أتت واستكمال الإجراءات اللازمة.