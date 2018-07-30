شعث: وفد فتح توجه للقاهرة لمعرفة موقف حماس من المصالحة

قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث، إن "وفد حركة فتح توجه للعاصمة المصرية القاهرة ليرى إن كانت حماس مستعدة للالتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة والتي كان آخرها اتفاق اكتوبر عام 2017 واستعادة الوحدة بأسرع وقت".

وأعرب شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الاثنين، عن أمله بأن ينجح الوفد في مهمته المدعومة مصريا.

ويواصل وفد حركة فتح إلى القاهرة لقاءاته المكثفة مع المسؤولين المصريين منذ الليلة الماضية والتي ستتواصل حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

في ذات السياق، ذكرت إذاعة فلسطين الرسمية، أن وفد فتح يرفض رفضا مطلقا اللقاء بوفد حماس قبل التزام الاخيرة بتنفيذ اتفاق اكتوبر للمصالحة.

ووصل وفد كبير من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، للرد على المقترحات المصرية بشأن المصالحة.

ومن المقرر أن يصل القاهرة، مساء اليوم، وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري للتباحث في الشأن الفلسطيني وملف المصالحة.