مهجة القدس: الأسير أحمد الشيخ يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد أحمد بسام أحمد الشيخ (26 عاماً) من مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/01/2017م؛ وأصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (20) شهراً بتهمة انتمائه وعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أحمد الشيخ ولد بتاريخ 02/06/1992م؛ وهو أعزب، وسبق أن أمضى في اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال الصهيوني حوالي عامين على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر أحمد الشيخ وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.