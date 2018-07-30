"سامسونغ" تعلن عن سعر وموعد إطلاق "غلاكسي نوت 9"

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بصورة رسمية عن سعر وموعد إطلاق هاتفها المرتقب "غلاكسي نوت 9".

ونشرت "سامسونغ" الملصق الدعائي لـ"حجز ما قبل الطلب" لهاتفها "غلاكسي نوت 9"، والتي أعلنت أنه سيكون متاحا بدءا من 9 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "غلاكسي نوت 9" سيتم طرحه بنسختين أحدها بسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت والأخرى بسعة تخزين 512 غيغابايت.

وأشار الموقع إلى أن نسخة "غلاكسي نوت 9" الأولى ستكون بسعر 940 دولار أمريكي، فيما سيصل سعر النسخة الأكبر لـ1215 دولار أمريكي.

كما أشارت "سامسونغ" إلى أنها ستطرح "غلاكسي نوت 9" في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بثلاثة ألوان، وهم: الأسود، والأزرق، والنحاسي، كما ستطرح لون إضافي لنسخة الـ512 غيغابايت ، وهو البني.

وستبدأ فترة الحجز المسبق لهاتف "غلاكسي نوت 9" في الفترة ما بين 1 إلى 9 أغسطس/آب.

كما أظهرت صورة الملصق الدعائي لهاتف "غلاكسي نوت 9" أن القلم الإلكتروني "إس بين" لنسخة الهاتف زرقاء اللون سيكون لونه أصفر، ما يمنحه لمحة جمالية أفضل، وفق الموقع التقني.