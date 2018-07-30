"العليا" توقف فتح كلية طب في جامعة الخليل

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم وقف تنفيذ فتح وإنشاء برنامج بكالوريوس طب بشري في جامعة الخليل.

واوضحت المحكمة ان القرار جاء "لعدم حصول الجامعة على التراخيص اللازمة من وزارة التربية والتعليم العالي، في الدعوى المقامة من الوزارة ".

وتصر جامعة الخليل على فتح كلية طب استنادا على كتاب من وزيرة التعليم السابقة خولة الشخشير، وقال رئيس الجامعة صلاح الزرو لمعا "ان قرار الوزراء لا يُلغى بعد رحيلهم".

غير ان وزير التربية صبري صيدم قال ان مدينة الخليل لا تتحمل وجود اكثر من كلية طب، مؤكدا ان باب الشراكة مع الحكومة مازال مفتوحا لجامعة الخليل من اجل استكمال كافة الاجراءات القانونية.

وكانت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بعد الاعلان، انها لم تمنح جامعة الخليل ترخيصا لفتح كلية أو برنامج للطب، ودعت الطلبة عدم التسجيل أو الالتحاق بهذه الكلية.

وقالت الهيئة إن استخدام جامعة الخليل للكتاب الصادر عن وزيرة التربية والتعليم السابقة د. خولة الشخشير بتاريخ 18 حزيران 2015 بشأن السماح لجامعة الخليل بالعمل على إعداد البنية التحتية في الجامعة لصالح كلية طب فيها، لا يعتبر بأي حال من الأحوال وطبقا للأصول والنظام المعمول به؛ ترخيصا لكلية الطب في الجامعة أو اعتمادا لبرنامج الطب فيها".