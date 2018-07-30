الأسير الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (12) على التوالي

يواصل الأسير محمد صطوف الريماوي (27 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (12) على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان".

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال في مركز تحقيق "عسقلان" مددت اعتقال الأسير الريماوي لمدة ثمانية أيام، بذريعة استكمال التحقيق معه.

ونقل النادي عن الأسير الريماوي، أن سلطات الاحتلال تُمارس ضغوطاً كبيرة عليه لثنيه عن خطوته، وتحاول أن تبدي عدم اكتراثها بإضرابه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، والده نمر محمد الريماوي (54 عاماً)، ونقلته لمركز تحقيق "عسقلان" لزيادة الضغط على ابنه المضرب عن الطعام.

وأضاف الأسير الريماوي أنه بدأ يشعر بتدهور وضعه الصحي، وأنه يعتمد في إضرابه على الماء فقط.

وأشار نادي الأسير ومؤسسة الضمير، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير الريماوي وهو من محافظة رام الله والبيرة، في 19 من الشهر الجاري، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال "الشاباك"، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.

وحملت المؤسستان دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة المعتقل المضرب عن الطعام محمد الريماوي، وأكدتا وقوفهما خلف مطالبه المشروعة. وطالبتا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة بإلزام دولة الاحتلال لاحترام مسؤولياتها ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها كالتعذيب والاعتقال التعسفي.