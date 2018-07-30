هآرتس: "إسرائيل" تمنع دخول 72 تركياً للأراضي الفلسطينية

كشفت صحيفة هآرتس صباح اليوم الاثنين، بأن السلطات "الإسرائيلية" في مطار "بن غريون" منعت امس الاحد دخول 72 تركياً للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لوسائل اعلام تركية فقد ادعت السلطات "الإسرائيلية" بأنهم يحملون تأشيرات دخول مزيفه في حين ان القنصلية "الإسرائيلية" في تركيا هي من قدمت لهم التأشيرة الجماعية عبر شركة وحصلت الشركة على رسالة خطية تشمل تأشيرة دخول لجميع ال72 شخصاً.

ويشار الى ان النشطاء الاتراك يشاركون بشكل فاعل في كافة الفعاليات المناهضة للاحتلال ، إضافة الى مشاركة المقدسين في فعاليات التصدي لاقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى.