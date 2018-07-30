اتحاد الإذاعات: اعتقال صحفيي الضفة يهدف لقمع الإعلام المهني والمقاوم



أكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية اليوم الاثنين، أن اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" لأربعة صحفيين، يهدف لقمع الإعلام المهني والمقاوم، وطمس الحقيقة والحريات الصحفية وإخراس كل صوت حر ينقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.

ووفقاً لبيان اتحاد الإذاعات، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الاحتلال يواصل حملته المسعورة بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، حيث أقدم فجر اليوم الاثنين 30 يوليو 2018م على اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين هم مدير مكتب قناة القدس الفضائية في مدينة رام الله علاء الريماوي ومصادرة سيارته الخاصة، ومحمد سامي علوان ، وقتيبة حمدان ، وحسني عبد الجليل انجاص ومصادرة سيارته الخاصة.

وأوضح البيان، أن هذه الحملة تأتي بعد أيام قليلة من حظر الاحتلال "الإسرائيلي" قناة القدس الفضائية من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية واحتجاز طاقمها ومراسلها للتحقيق، علاوةً على الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة، حيث سجل استشهاد اثنين من الصحفيين هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين وإصابة نحو 190 آخرين منذ الثلاثين من مارس الماضي.

وأعرب الاتحاد، عن تضامنه الكامل مع قناة القدس والعاملين فيها حيال هذه الممارسات "الإسرائيلية" التي تستهدف عمل القناة ورسالتها المهنية والمقاومة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تهدف لطمس الحقيقة والحريات الصحفية وإخراس كل صوت حر ينقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.

وعبر الاتحاد عن اعتزازه بكل صوت فلسطيني حر، مؤكداً أن هذه الاعتقالات هي قرصنة بامتياز، ونحذر من استمرار حالات الاعتقالات للصحفيين تحت تهم "الإرهاب"، والتحريض ، مما يشكل منحدراً خطيراً على الصحافة والصحفيين وعرقلتهم عن ممارسة عملهم في فضح جرائم الاحتلال.

وأوضح أن سياسة الاحتلال تسعى لكتم أي صوت حر ومقاوم في الضفة والقدس المحتلتين، لإبعاد العالم الدولي والعربي وتحييده عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتاريخه.

وجدد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية مطالبته بضرورة تقديم كل الدعم للإعلام الفلسطيني الذي يتعرض للاستهداف والقرصنة والإرهاب "الإسرائيلي"، تارةً بالقتل المباشر وتارةً بإطلاق النار ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم المهنية، وتارةً أخرى استمرار بحملة الاعتقالات والاستدعاء واحتجاز المعدات والطواقم وعرقلة عملها على المعابر والحواجز، حيث سجلنا منذ بداية العام الحالي 2018 (468) انتهاكاً، من بينهم (63) حالة اعتقال واستدعاء وإبعاد ما يعني أن هناك قرار سياسي "إسرائيلي" باستهداف الصحافة والصحفيين.

وشدد الاتحاد على أن الاحتلال الاسرائيلي واهم إذا ما ظن أن هذه الاعتقال ستنال من الرسالة الاعلامية الفلسطينية التي ستستمر بقوة في نقل جرائم الاحتلال لكل العالم.



