نادي الأسير: تقليص كمية المياه المخصصة للأسرى الفلسطينيين إفلاس وعنصرية

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الاثنين، إن ما تردد عن سعي مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى تقليص كميات المياه المخصصة للأسرى الفلسطينيين في سجونها، إفلاس وعنصرية.

وأضاف فارس لـ"وفا" أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، شكل لجنة من ضباط سابقين في مصلحة إدارة السجون، لاقتراح أساليب تضييق إضافية على الأسرى.

وبيّن أن الاحتلال يتخبط ولم يعد لديه ما يضيق به على الأسرى، ووصل الحد به إلى التدخل في تفاصيل حياتهم اليومية داخل غرف المعتقل.

وأشارت إلى أن ادارة مصلحة السجون قلصت في الفترة الاخيرة مواد التنظيف الخاصة بالأسرى، ما يدلل على إفلاسها.

وكانت عدة مصادر إخبارية اسرائيلية، قالت صباح اليوم، إن مصلحة سجون الاحتلال تنوي التضييق على الأسرى بتقليل كمية المياه المخصصة لهم لأغراض الاستحمام والتنظيف.

وأضافت تلك المصادر، أن الوزير أردان، أمر بتقليل ساعات الاستحمام للأسرى، بذريعة الحد من استخدامهم للمياه.