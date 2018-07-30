التجمع:اعتقال صحفيي قناة القدس استكمال لجريمة استهداف المؤسسات الإعلامية

أعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لإقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على اعتقال مدير فضائية القدس في الضفة الغربية المحتلة الصحفي علاء الريماوي، ومراسلها محمد سلمي علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم برام الله.

وأكد التجمع الإعلامي أن عملية اعتقال صحفيي قناة القدس الأربعة، المنافية لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي، تأتي في سياق التغوّل "الإسرائيلي" على الإعلام الفلسطيني المقاوم عموما، وقناة القدس على وجه الخصوص، لا سيما في أعقاب القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بحظر عمل القناة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

كما رأى التجمع، أن هذا الاستهداف يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى النوايا الإسرائيلية المبيتة للنيل من الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية المنحازة للحق الفلسطيني والتي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على مواجهة الرواية الإسرائيلية المسمومة والمفضوحة، وتعزيز الرواية الفلسطينية المعمّدة بالحق.

وشدد التجمع الإعلامي على أن كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني المقاوم، سواء بالاعتقال أو القتل أو إغلاق المؤسسات ومصادرة المعدات وغيرها من الانتهاكات، لن تفلح في ثني الصحفيين عن مواصلة رسالتهم والقيام بدورهم الوطني والمهني تجاه أبناء شعبنا وقضيتنا العادلة.

وطالب التجمع الإعلامي كافة المؤسسات الحقوقية بالوقوف عند دورها لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني في المحافل الدولية ذات الصلة، ودفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة لحماية الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.