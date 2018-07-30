اردان يقرر تقليص ساعات استحمام الاسرى الفلسطينيين

ذكر موقع 404 "الإسرائيلي" بأنه وبعد تقرير اعده راديو تابع للمستوطنين بأن الاسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليين يقومون بإهدار المياه عمداً داخل السجون ،حيث يقدر ثمن المياه التي يستخدمونها 5.5 مليون شيكل سنويا.

قال مصدر "إسرائيلي" بأن الاسري يهدرون المياه عمداً كجزء من نضالهم ضد "إسرائيل" وتم الكشف عن الموضوع قبل قرابة عشرة اعوام ووصفت مصلحة السجون الظاهرة بالمقلقة .

وردا على التقرير، قال وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بأنه اعطى تعليماته لتقليص ساعات الاستحمام للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وقال اردان حقيقة ان الاسرى الامنيين يستهلكون 50% من المياه امر لا يطاق فقد اعطيت تعليماتي لمصلحة السجون البحث عن سبل لتوفير المياه في جميع السجون وتقليص ساعات الاستحمام داخل السجون .